Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımına ilişkin 2026 yılı başvuru şartları ve süreçle ilgili tüm ayrıntılar, yayımlanan resmî duyuru ile netlik kazandı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları 19 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Adaylar, belirtilen tarihler içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

KPSS PUAN SIRALAMASINA GÖRE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek personel alımında bazı kadrolar KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Bu kapsamda alınacak 4/B sözleşmeli personel pozisyonları şu şekilde sıralanıyor:

Büro Personeli

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Destek Personeli

SÖZLÜ SINAVLA ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARI

Bazı pozisyonlar için ise adaylar KPSS puanlarının ardından sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınavla alımı yapılacak 4/B sözleşmeli personel kadroları ise şöyle:

Mühendis

Tekniker

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?