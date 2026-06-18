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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı şartları neler?

18.06.2026 09:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvuru takvimi yayımlandı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı şartları neler?
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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımına ilişkin 2026 yılı başvuru şartları ve süreçle ilgili tüm ayrıntılar, yayımlanan resmî duyuru ile netlik kazandı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...

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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları 19 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Adaylar, belirtilen tarihler içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

KPSS PUAN SIRALAMASINA GÖRE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek personel alımında bazı kadrolar KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Bu kapsamda alınacak 4/B sözleşmeli personel pozisyonları şu şekilde sıralanıyor:

Büro Personeli

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Destek Personeli

SÖZLÜ SINAVLA ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARI

Bazı pozisyonlar için ise adaylar KPSS puanlarının ardından sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınavla alımı yapılacak 4/B sözleşmeli personel kadroları ise şöyle:

Mühendis

Tekniker

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
  3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak,
  5. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
  6. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmesi feshedilenlerin fesih tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olması,
  7. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  8. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  10. Yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilan edilen öğrenim şartına ilişkin denkliği bulunan adayların, denklik belgelerini başvuru sırasında (.pdf) veya (.jpeg) formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesindeki “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
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