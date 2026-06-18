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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

18.06.2026 08:39:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! 18 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 18 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

18 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:02:05  38.4573   36.5322        5.1      -.-  2.1  -.-   SANCAKAGIL-SARIZ (KAYSERI)                        

06:06:14  39.0515   29.6093       11.3      -.-  1.5  -.-   CEBRAIL-GEDIZ (KUTAHYA)                           

04:38:35  38.1477   37.3170        6.0      -.-  2.6  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

04:11:57  38.7587   36.5235        2.3      -.-  1.3  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               

03:47:10  39.9733   39.0962       10.5      -.-  1.6  -.-   GOLKOY-REFAHIYE (ERZINCAN)                        

03:37:01  38.7708   36.5217        6.0      -.-  1.6  -.-   ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI)                

03:01:08  40.4210   26.1358       12.2      -.-  2.3  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        

02:39:19  39.7292   43.7935       25.7      -.-  2.1  -.-   TUTAK-DOGUBAYAZIT (AGRI)                          

02:16:18  40.2617   31.7378        5.5      -.-  2.0  -.-   YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA)                         

01:44:17  38.2463   38.5460       10.4      -.-  1.2  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              

01:43:14  36.8953   29.3065        4.0      -.-  1.5  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            

01:32:55  37.9717   36.4643        8.6      -.-  1.3  -.-   TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

01:22:56  37.9095   36.4168        5.7      -.-  1.5  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

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