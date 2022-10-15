Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yazım yanlışını yurttaş düzeltti

15 Ekim 2022 Cumartesi, 04:00

Yakın tarihte Sultanahmet Tapu Müdürlüğü Binası olarak bilinen Defter-i Hakani Binası, yapıldığı günden bu yana “Tapu ve Kadastro Müdürlüğü” olarak işlev görmüş, 2020’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmişti.

‘TÜRK DİLİ KUTSAL BİR HAZİNEDİR’

Yurttaşlar, bakanlık tarafından restorasyonu süren tarihi binanın önündeki bilgilendirme yazısının yazım yanlışlarıyla dolu olduğunu belirtti.

“Bu yazım yanlışları, adı ‘Kültür’ ile başlayan bakanlığa yakışmıyor. Atatürk ‘Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir’ diye boşuna söylememiş. Türkçemizi düzgün kullanalım” diye konuşan yurttaşlar, yazıdaki düzeltileri de kalemleriyle kendileri yaptı.