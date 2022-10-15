Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yazım yanlışını yurttaş düzeltti
Yurttaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon bilgilendirme yazısındaki yazım yanlışlarını düzeltti.
Yakın tarihte Sultanahmet Tapu Müdürlüğü Binası olarak bilinen Defter-i Hakani Binası, yapıldığı günden bu yana “Tapu ve Kadastro Müdürlüğü” olarak işlev görmüş, 2020’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmişti.
‘TÜRK DİLİ KUTSAL BİR HAZİNEDİR’
Yurttaşlar, bakanlık tarafından restorasyonu süren tarihi binanın önündeki bilgilendirme yazısının yazım yanlışlarıyla dolu olduğunu belirtti.
“Bu yazım yanlışları, adı ‘Kültür’ ile başlayan bakanlığa yakışmıyor. Atatürk ‘Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir’ diye boşuna söylememiş. Türkçemizi düzgün kullanalım” diye konuşan yurttaşlar, yazıdaki düzeltileri de kalemleriyle kendileri yaptı.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir yeni zam da sigaraya!
- Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
- Türkiye 26 madenciye ağlıyor
- Kafasına Türk bayrağı düştü
- 'Havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımlar...'
- AKP ve MHP'lilerden 'hatıra' fotoğrafı
- Haberi alan eczanelere koştu: Stoklar tükendi
- Öyle mi genel müdür?
- 12 ay sonra dolar...
- MHP'de istifa depremi