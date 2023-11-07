'Kuma' teklifini reddeden sevgilisini öldürdü

Yayınlanma: 07.11.2023 - 13:24

Güncelleme: 07.11.2023 - 13:25

Evli olan Afganistan uyruklu Baz Muhammet Amiri, 22 Ağustos 2021’de; aynı ülke vatandaşı Zekiye Hossini’ye kuma teklifinde bulundu.

Zekiye Hossini, Amiri´nin kuma teklifini reddetti. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Amiri cebinden çıkardığı bıçakla Hossini´yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

KADIN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Amiri ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

MÜEBBET HAPSİ ONANDI

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 21 Şubat'ta görülen davada tutuklu sanık Baz Muhammet Amiri ile avukatı hazır bulundu. Sanık Amiri, 'kasten öldürme' suçlaması ile mahkeme heyeti tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Taraf avukatlarının karara itiraz etmesinin ardından dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı.

Dosyanın geldiği 2'nci Ceza Dairesi yaptığı incelemede yerel mahkemenin verdiği kararda hukuka aykırı bir durum olmadığını belirterek, yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar vererek, kararı onadı. Oy birliği ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği bildirildi.