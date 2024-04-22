Kumar oynayan 160 kişiye 1 milyon 28 bin TL ceza

Kocaeli'nde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde kumar oynatan 31 işletmeye yapılan baskında 123 bin 410 TL, 100 Euro, 100 dolar ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 17:32
Kumar oynayan 160 kişiye 1 milyon 28 bin TL ceza
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nce kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesine yönelik 8 Mart-9 Nisan tarihleri arasında il genelinde faaliyet gösteren umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine baskın düzenlendi.

Yapılan baskında 123 bin 410 TL, 100 Euro 100 dolar kumar parası ile bin 350 tombala pulu, 15 tombala kartonu, 166 tombala kartı, 8 deste iskambil kağıdı ve 8 okey takımına el konuldu.

Denetimde 31 işletme sahibi hakkında adli işlem yapılırken kumar oynadığı tespit edilen 160 şahsa 1 milyon 28 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kumar oynanan 21 ruhsatsız işletmenin süresiz, 10 işletmenin ise geçici olarak faaliyetten men edildi.


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