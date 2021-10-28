Kuran kurslarında ‘29 Ekim’de tatil yok’ iddiası
Diyanet’e bağlı Kuran kurslarında milli bayramlar nedeniyle tatil yapılmadığı iddia edildi. İddialara yanıt veren Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı Yılmaz, "Bilgilerin kolay unutulabildiğini, bu nedenle inisiyatif alarak derslere devam edenler olduğunu” söyledi.
Diyanet’e bağlı Kuran kurslarında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ya da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi milli bayramlar nedeniyle tatil yapılmadığı ve derslere devam edildiği iddia edildi. Resmi tatil olmasına karşın derslere devam eden hocalara ise ek ders ücreti ödendiği öne sürüldü.
Cumhuriyet, Kuran kurslarının bağlı olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı Yılmaz’a ulaştı. İddialara yanıt veren Yılmaz, “daire başkanlığı olarak resmi tatillerde ders işlenmesine yönelik talimatları olmadığını” söylerken “hafızlık eğitiminin zor olduğunu, bilgilerin kolay unutulabildiğini, bu nedenle inisiyatif alarak derslere devam edenler olduğunu” belirtti.
Yılmaz’ın, daha sonra tüm personele 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesajla talimat gönderdiği öğrenildi. Talimatta, “29 Ekim Cuma günü resmi tatil vesilesiyle Kuran kurslarımızda eğitim-öğretime ara vereceğiz. İnisiyatif kullanmayalım. Bütün kurslarımız tatil olacaktır” denildi.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet'in 'alkollü içecek' gideri ortaya çıktı
- 'Kötü bir haberim var' diyerek uyardı
- Zorunlu eğitim yaşı düşüyor
- Diyanet'ten rekor seccade fiyatı
- Alman banka devinden kritik ‘Türkiye’ öngörüsü
- Mart 2022 için korkutan dolar tahmini
- Bloomberg'ten kritik 'Türkiye' iddiası
- Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na videolu tehdit
- Dolarda kritik gün yarın
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'linç' yanıtı