Kuran kurslarında ‘29 Ekim’de tatil yok’ iddiası

28 Ekim 2021 Perşembe, 02:00

Diyanet’e bağlı Kuran kurslarında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ya da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi milli bayramlar nedeniyle tatil yapılmadığı ve derslere devam edildiği iddia edildi. Resmi tatil olmasına karşın derslere devam eden hocalara ise ek ders ücreti ödendiği öne sürüldü.

Cumhuriyet, Kuran kurslarının bağlı olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı Yılmaz’a ulaştı. İddialara yanıt veren Yılmaz, “daire başkanlığı olarak resmi tatillerde ders işlenmesine yönelik talimatları olmadığını” söylerken “hafızlık eğitiminin zor olduğunu, bilgilerin kolay unutulabildiğini, bu nedenle inisiyatif alarak derslere devam edenler olduğunu” belirtti.

Yılmaz’ın, daha sonra tüm personele 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesajla talimat gönderdiği öğrenildi. Talimatta, “29 Ekim Cuma günü resmi tatil vesilesiyle Kuran kurslarımızda eğitim-öğretime ara vereceğiz. İnisiyatif kullanmayalım. Bütün kurslarımız tatil olacaktır” denildi.



