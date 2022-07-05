Yol durumu: Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.

AA
05 Temmuz 2022 Salı, 09:03
Yol durumu: Karayollarında son durum
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı-D100 ayrımı-Bolu Batı Kavşağı bağlantı yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle bağlantı yolu trafiğe kapatılarak, ulaşım Bolu Doğu ve Abant kavşaklarından sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu-Lapseki istikameti 0-1. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle 00.00-06.00 saatlerinde ulaşım her iki yönde tek şeritten sürdürülüyor.

Nallıhan-Beypazarı yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip-Osmancık kavşakları) farklı seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sel tahribatlarının yapım-bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Erzincan-Aşkale yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 1-2. kilometrelerinde yapılacak yatay sondaj çalışması sebebiyle Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten devam edecek.

Bingöl-Genç yolunun 0-43. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresindeki Kopmuş Tüneli'nde yapılacak elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.


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