Yol durumu: Karayollarında son durum

05 Temmuz 2022 Salı, 09:03

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı-D100 ayrımı-Bolu Batı Kavşağı bağlantı yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle bağlantı yolu trafiğe kapatılarak, ulaşım Bolu Doğu ve Abant kavşaklarından sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu-Lapseki istikameti 0-1. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle 00.00-06.00 saatlerinde ulaşım her iki yönde tek şeritten sürdürülüyor.

Nallıhan-Beypazarı yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip-Osmancık kavşakları) farklı seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sel tahribatlarının yapım-bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Erzincan-Aşkale yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 1-2. kilometrelerinde yapılacak yatay sondaj çalışması sebebiyle Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten devam edecek.

Bingöl-Genç yolunun 0-43. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresindeki Kopmuş Tüneli'nde yapılacak elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.