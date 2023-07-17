Kurban Bayramı'nda kaçan inek 22 gün sonra yakalandı

Elazığ’da Kurban Bayramı'nın birinci günü kesilmek için alınan fakat sahibinin elinden kaçan kurbanlık inek, 22 gün sonra yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 11:27
Kurban Bayramı'nda kaçan inek 22 gün sonra yakalandı
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Elazığ'ın Gümüşkavak Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın ilk gününde pazardan kurbanlık inek alan Yusuf Yalçın, ineği evinin bahçesine getirip ip ile ağaca bağladı.

İpi koparan kurbanlık inek bir anda kaçmaya başladı. Kaçan kurbanı yakalamak isteyen fakat yakalayamayan Yalçın, durumu yetkililere bildirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı kurban yakalama timleri, 22 gün boyunca kaçan kurbanı yakalayarak sahibine teslim etti.


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