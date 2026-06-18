Roblox’a yönelik erişim kısıtlamalarıyla ilgili gelişmeler, kullanıcıların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin kullandığı bu platformların yeniden erişime açılıp açılmayacağına ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Roblox açıldı mı? Roblox Türkiye erişim engeli kalktı mı? İşte ayrıntılar...

ROBLOX AÇILDI MI?

Dünya çapında geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Roblox, Türkiye’de uygulanan erişim engelinin ardından 680 gün sonra, 18 Haziran 2026 itibarıyla yeniden kullanıma açıldı. Platforma yönelik erişim kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte milyonlarca oyuncu yeniden Roblox’a erişim sağlayabilecek.