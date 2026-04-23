Kurtulmuş'un koltuğuna oturdu, sözleri dikkat çekti: 'Okullar çocukların güvende hissettiği yerler olması gerekir'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı Salonu'nda, TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.

Salona gelişinde çocuklarla tek tek selamlaşan Kurtulmuş, daha sonra TBMM Genel Kurulu'ndaki çocuk özel oturumunu yöneten ve koltuğunu devredeceği 6. sınıf öğrencisi İnci Yıldız Şentürk'ü ve çocukları "Hoş geldiniz" diyerek selamladı. Kurtulmuş daha sonra makamını 6. sınıf öğrencisi İnci Yıldız Şentürk'e devretti.

"BÖYLE ACILAR KALBİMİZİ AĞIRLAŞTIRDI"

Kurtulmuş'un makamına oturan Şentürk, yaptığı konuşmada, burada yalnızca bir çocuğun değil, milletin yarınlara uzanan umudu olarak bulunduğunu belirterek, "Bizlere bu anlamlı günü armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizleri bu güzel makamda ağırlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a ve tüm büyüklerimize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının herkesi derinden etkilediğini kaydeden Şentürk, şu ifadelere yer verdi:

"Okullar, umutların büyüdüğü hayallerin filizlendiği, çocukların kendini en güvende hissettiği yerler olması gerekir. Böyle acıların bu kıymetli mekanlarda yaşanmış olması kalbimizi daha da ağırlaştırmıştır. Hayatını kaybeden öğretmenimize ve arkadaşlarımıza, Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralanan kardeşlerimizin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını istiyoruz.

Biz çocuklar sevginin, anlayışın ve güvenin hakim olduğu okullarda neşeyle büyümek ve öğrenmek istiyoruz. Bugün burada bulunmak bizler için sadece bir makamda oturmak değil, büyük bir sorumluluğu omuzlamak, çok çalışmanın, üretmenin ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımanın sözünü yürekten vermektir. Bizler dürüstlüğü ilke edinmiş, çalışkanlığıyla örnek olan ve vatanını yürekten seven bireyler olarak yetişiyoruz. Bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında azimle ilerleyerek başarıdan başarıya koşacak, Türkiye'mizi daha güçlü bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Bizleri bu güzel makamda ağırlayan, biz çocuklara duyduğu güvenle bizleri yüreklendiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a teşekkürlerimi sunuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum."