Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: 'Atatürk, Cumhuriyeti çocuklara emanet etti'
Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Cumhuriyet Çocukları Spor Şenliği” miniklere unutulmaz bir gün yaşattı.
6-14 yaş arasındaki çocukların spor yaparak eğlenmesi ve öğrenmesi amacıyla düzenlenen organizasyonda, mini tenis, mini voleybol, basketbol, atletizm, okçuluk, masa tenisi, futbol ve mini golf gibi 10 farklı spor istasyonunda çocuklar hem eğlendi hem de spor yaptı.
Ada Kültür Merkezi'nde her bölümde spor yapma şansı bulan çocuklar, bilmedikleri farklı spor dallarıyla tanışma ve deneyimleme şansı buldu. Survivor parkurunda vakit geçiren minikler Cem Arslan’ın sunumu ve DJ müziğiyle de Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. Müzik, dans ve sporun en yeni hali zumba başladığında ise çocukların coşkusu ve enerjisi doruk noktasına ulaştı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel,“Cumhuriyetimizin kurucusu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti çocuklara emanet etti. Aslında Cumhuriyet çocuklarındır. Bu nedenle istedik ki Cumhuriyet çocukları adı altında bir etkinlik düzenleyelim. Bunun en güzel yolunun da spor olduğuna karar verdik. Çünkü spor, hem çocuklarımızın ruhuna, hem de Cumhuriyetimizin dinamizmine uygun. Cumhuriyetin çocuklarla anılması çok güzel. Cumhuriyet Çocukları Şenliği önümüzdeki yıllarda da devam edecek” dedi.
Şenlik sonrası İzmir Marşı, alandaki 7’den yetmişe herkes tarafından söylendi.
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