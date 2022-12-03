Son dakika... Düzce'de korkutan deprem!
Son dakika haberi... Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 14.2 kilometre olarak bildirdi.
Düzce’nin Gümüşova ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Düzce’nin Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyü olarak açıkladığı deprem, saat 07.59’da oldu.
ÇEVRE İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ
Yerin 14.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Gümüşova’nın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2022
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Gümüşova (Düzce)
Tarih:2022-12-03
Saat:07:59:20 TSİ
Enlem:40.808 N
Boylam:30.946 E
Derinlik:14.2 km
Detay:https://t.co/GbiTwiIsh9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ 4.0 DEDİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyü, büyüklüğünü ise 4 olarak açıkladı.
Kadilli depremin derinliğini ise 10.6 kilometre olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 3, 2022
YONGALIK-GUMUSOVA (DUZCE) https://t.co/PHK2hFPpo4
03.12.2022, 07:59:20 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 10.6 km#Kandilli
Düzce’nin Gölyaka ilçesi 23 Kasım tarihinde 5.9 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.
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