Kuşadası'nda şüpheli ölüm: Başındaki darbeler dikkat çekti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 75 yaşındaki erkek şahıs başından aldığı darbelerle ölü olarak bulundu. Şahısla birlikte evinde alkol aldığı öne sürülen şüpheli bir kişi, polis tarafından aranırken, olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor.
Davutlar Mahallesi'nde bir sitede yalnız yaşadığı öğrenilen
75 yaşındaki Abidin Canbazoğlu'nun, dün gece saatlerinde A.A. (39) ile birlikte
alkol aldığı iddia edildi.
Gecenin ilerleyen saatlerinde A.A., Abidin Canbazoğlu'na ait
otomobil ile evden ayrıldı. Bugün öğle saatlerinde kapısının önünde bir miktar
kan gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
KANLAR İÇİNDE BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese
gelen ekipler çilingir yardımıyla içeri girdiğinde Canbazoğlu'nu yerde kanlar
içerisinde buldu.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 75 yaşındaki
adamın başından aldığı darbelerle hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın
cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlatırken, Canbazoğlu'na ait otomobil ile evden ayrılan A.A. ise her yerde aranıyor. Ayrıca olayın cinayet olup olmadığı da araştırılırken, şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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