Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 02.05.2025 - 09:15

Güncelleme: 02.05.2025 - 09:15

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

2 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.05.02 08:36:22 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2025.05.02 07:44:27 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.05.02 07:38:35 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.05.02 06:25:14 -.- 1.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)

2025.05.02 06:10:25 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.05.02 06:05:45 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.05.02 06:04:18 -.- 3.3 3.1 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.05.02 05:13:09 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI

2025.05.02 05:01:41 -.- 1.7 -.- IBECIK-GOLHISAR (BURDUR)

2025.05.02 04:28:38 -.- 2.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

2025.05.02 04:27:27 -.- 2.1 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

2025.05.02 04:19:20 -.- 1.6 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2025.05.02 03:48:42 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.05.02 03:41:57 -.- 1.6 -.- DURUCA-KARAYAZI (ERZURUM)

2025.05.02 03:31:16 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.05.02 03:24:06 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN