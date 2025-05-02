Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Mayıs 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? son dakika depremler! 2 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 09:15

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

2 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.05.02 08:36:22   -.-  2.3  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)  

2025.05.02 07:44:27 -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)          

2025.05.02 07:38:35   -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)          

2025.05.02 06:25:14    -.-  1.4  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)        

2025.05.02 06:10:25   -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)          

2025.05.02 06:05:45   -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)          

2025.05.02 06:04:18  -.-  3.3  3.1   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)          

2025.05.02 05:13:09   -.-  2.5  -.-   MARMARA DENIZI                   

2025.05.02 05:01:41   -.-  1.7  -.-   IBECIK-GOLHISAR (BURDUR)         

2025.05.02 04:28:38 -.-  2.4  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)            

2025.05.02 04:27:27  -.-  2.1  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)            

2025.05.02 04:19:20    -.-  1.6  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)          

2025.05.02 03:48:42   -.-  2.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)          

2025.05.02 03:41:57   -.-  1.6  -.-   DURUCA-KARAYAZI (ERZURUM)        

2025.05.02 03:31:16  -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)          

2025.05.02 03:24:06   -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                       


Etiketler: #deprem mi oldu #deprem #son deprem

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