Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.38 sıralarında merkezi Kütahya, Simav olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Verilere göre; deprem, 10.66 kilometre altında meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 1, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-05-01
Saat:14:38:31 TSİ
Enlem:39.22472 N
Boylam:28.97111 E
Derinlik:10.66 km
Detay:https://t.co/ATgPiSsZee@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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