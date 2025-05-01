Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem!

Yayınlanma: 01.05.2025 - 14:48

Güncelleme: 01.05.2025 - 14:59

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.38 sıralarında merkezi Kütahya, Simav olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Verilere göre; deprem, 10.66 kilometre altında meydana geldi.