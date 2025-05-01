Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 14:48

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.38 sıralarında merkezi Kütahya, Simav olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Verilere göre; deprem, 10.66 kilometre altında meydana geldi.


Etiketler: #Kütahya #deprem #afad

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