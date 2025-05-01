Kütahya 4.2 ile sallanmıştı... Naci Görür'den yöneticilere kritik çağrı: 'Bölge geriliyor'

Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili "Bir kaç gün öncede burada benzer depremler oldu. Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge K-S geriliyor" dedi.

Kütahya 4.2 ile sallanmıştı... Naci Görür'den yöneticilere kritik çağrı: 'Bölge geriliyor'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 15:40

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38 sıralarında 4.2 büyüklüğünde ve yerin 10.66 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, Yemişli-Simav/Kütaya’da 4,3 deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında. Bir kaç gün öncede burada benzer depremler oldu. Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge K-S geriliyor."


Etiketler: #deprem #Kütahya #Naci Görür #Simav

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