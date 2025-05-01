Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde saat 13.23 sıralarında 4 büyüklüğünde ve yerin 7.82 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 14:03

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 13.23 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.82 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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