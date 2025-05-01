Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde saat 13.23 sıralarında 4 büyüklüğünde ve yerin 7.82 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 13.23 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.82 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 1, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-05-01
Saat:13:23:48 TSİ
Enlem:40.32028 N
Boylam:23.76722 E
Derinlik:7.82 km
Detay:https://t.co/XywsGZKY0Q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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