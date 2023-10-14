Kütahya'da 'darp' sonucu ölüm olayına 3 tutuklama
Kütahya’da 23 Temmuz 2023 günü evinde ölü bulunan Kemal Kaplan’ın (59) darp sonucu öldüğünün tespit edilmesi üzerine Kütahya, Manisa ve Kocaeli’nde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 23 Temmuz 2023 günü Kemal Kaplan (59) isimli şahıs ikametinde ölü olarak bulunmuştu.
Ölümü şüpheli olarak değerlendiren Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde maktulün Kütahya il merkezinde bulunan çorbacı önünde arkadaşları tarafından darp edildiği, akabinde evine bırakıldığı, şahsın darp edilerek öldürüldüğü tespit edildi.
Olayın şüphelilerin D.A.D (31), E.G (22), M.T.A.A (20), H.İ.B (52), M.M.N (19) ve Z.K (37) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Kütahya, Manisa ve Kocaeli’nde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Şüphelilerden D.A.D.(31), E.G.(22) ve M.T.A.A. (20) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Polat çiftinin mal varlıklarına tedbir kararı
- Kara harekâtı başladı!
- Güney Afrika'da bir ilk: İlk kez görüldü
- 'Milli güvenliğimiz için olağanüstü tehdit'
- Atatürk'e hakaret eden liseli için karar
- Selçuk Bayraktar’ın ne işi vardı orada?
- Sözleri sonrası canlı yayından alındı
- İşte 600 bin liranın altındaki modeller
- Metin Akpınar sessizliğini bozdu...
- Mısır'dan Gazze sınırına büyük sevkıyat!