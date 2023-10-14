Kütahya'da 'darp' sonucu ölüm olayına 3 tutuklama

Kütahya’da 23 Temmuz 2023 günü evinde ölü bulunan Kemal Kaplan’ın (59) darp sonucu öldüğünün tespit edilmesi üzerine Kütahya, Manisa ve Kocaeli’nde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 09:16
Kütahya'da 'darp' sonucu ölüm olayına 3 tutuklama
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Edinilen bilgiye göre, 23 Temmuz 2023 günü Kemal Kaplan (59) isimli şahıs ikametinde ölü olarak bulunmuştu.

Ölümü şüpheli olarak değerlendiren Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde maktulün Kütahya il merkezinde bulunan çorbacı önünde arkadaşları tarafından darp edildiği, akabinde evine bırakıldığı, şahsın darp edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın şüphelilerin D.A.D (31), E.G (22), M.T.A.A (20), H.İ.B (52), M.M.N (19) ve Z.K (37) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Kütahya, Manisa ve Kocaeli’nde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Şüphelilerden D.A.D.(31), E.G.(22) ve M.T.A.A. (20) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kütahya darp

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