Kütahya'da hortum paniği: 80'e yakın ağaç kökünden söküldü
Kütahya merkeze bağlı Lütfiye köyünde etkisini gösteren sağanak yağışın öncesinde meydana gelen hortum, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Meydana gelen hortumda, 80'e yakın ağaç kökünden sökülerek devrildi.
Kütahya'da meydana gelen hortum, büyük paniğe neden oldu.
Piknik alanı olarak kullanılan Yumaklı Deresi mevkiinde oluşan yaklaşık 1,5 dakika süren hortum 80’e yakın çam ağacını devirdi.
Hortum 300 metrekarelik alanda etkili olurken, köy muhtarı Rasim Altıntaş, ağaçların bazıları kökünden söküldüğünü büyük maddi hasar oluştuğunu belirtti. Altıntaş, hortum sonrası köyde elektrik hatlarının da hasar gördüğünü ve köye elektrik verilemediğini ifade etti.
Yaralanma ve can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Altıntaş, devrilen çamlarla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine durumu bildirdiğini sözlerine ekledi.
Video Haberler
- Atandığı köy okulunda öğrencilerin hayatını değiştirdi
- Ukrayna meclis üyesi toplu mezarların videosunu paylaştı
- Lunaparkta salıncak koptu: Kurtarma çalışmaları sürüyor
- Baz istasyonundan 'kablo' hırsızlığı: Kameraya yansıdı
- Marmaris'te marinada bağlı yat küle döndü!
- Önce gasbetti, sonra mağdura 'hırsız' dedi
- Minibüs bekleyen kadına fiziksel taciz
- Motosikletli saldırganlar 'kırtasiyeye' ateş açtı!
- Mobilyacıda yangın: Dükkan kullanılamaz hale geldi!
- GÖÇİZDER üyelerine tutuklama
En Çok Okunan Haberler
-
- Helikopter kazasında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
- CHP ilçe gençlik kolları yöneticisi hayatını kaybetti
- 'Köpek' tartışmasında aynı aileden 3 kişiyi katletti
- Ankara'da alarm:Yağış şiddetini arttırdı, bir kişi kayıp
- 'Geç kardeşim, geç onları'
- İtalya'da kaybolan helikopterle ilgili yeni gelişme
- Benzin ve otogaza büyük zam
- 'Erken seçim değil, tarihi konuşuluyor'
- Onuncu Yıl Marşlı mezuniyetten rahatsız oldular!
- Danıştay'dan emsal nitelikte 'emlakçılık' kararı