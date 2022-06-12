Kütahya'da hortum paniği: 80'e yakın ağaç kökünden söküldü

12 Haziran 2022 Pazar, 07:48

Kütahya'da meydana gelen hortum, büyük paniğe neden oldu.

Piknik alanı olarak kullanılan Yumaklı Deresi mevkiinde oluşan yaklaşık 1,5 dakika süren hortum 80’e yakın çam ağacını devirdi.

Hortum 300 metrekarelik alanda etkili olurken, köy muhtarı Rasim Altıntaş, ağaçların bazıları kökünden söküldüğünü büyük maddi hasar oluştuğunu belirtti. Altıntaş, hortum sonrası köyde elektrik hatlarının da hasar gördüğünü ve köye elektrik verilemediğini ifade etti.

Yaralanma ve can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Altıntaş, devrilen çamlarla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine durumu bildirdiğini sözlerine ekledi.