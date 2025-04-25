Kütahya'da okullar tatil edildi!
4.6 büyüklüğündeki depremle sallanan Kütahya'da, Simav ve çevresindeki köylerde okullar 1 gün tatil edildi.
Kütahya'nın Simav ilçesi bu sabah ardı ardına gelen depremlerle sarsıldı. Saat 07.23’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından 07.29’da 3.9’luk, saat 10.20’de ise 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.
Bölgede yaşayanlar panik yaşarken, Simav ve çevresindeki köylerde eğitim-öğretime bir gün ara verildi.
Kütahya Valisi Musa Işın depremin ardından kentte herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi. Işın, tedbiren Simav ve çevresindeki köylerde okulların tatil edildiğini duyurdu.
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