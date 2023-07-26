Kütahya'da orman yangını: Köylerin tahliyesi için anons yapıldı

Yayınlanma: 26.07.2023 - 16:34

Güncelleme: 26.07.2023 - 17:34

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Gevrekler köyü bölgesindeki saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

KÖYLERİN TAHLİYESİ İÇİN ANONS YAPILDI

Ormanda çıkan yangına müdahale sürerken, alevlerin yaklaştığı çevredeki köylerin tahliye edilmesi için anons yapılıyor.

Yangına, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer ile çevre il ve ilçelerden de bölgeye sevk edilen 11 belediyenin itfaiye aracı, su tankeri ve 5 yer ekibi olmak üzere 220 personelle müdahale sürüyor.

İstanbul'dan istenen helikopterin ise, Beykoz’da çıkan yangın nedeniyle geri döndüğü ve alevlere şu an sadece karadan müdahale edildiği öğrenildi.