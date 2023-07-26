Kütahya'da orman yangını: Köylerin tahliyesi için anons yapıldı
Tavşanlı ilçesinde orman çıkan orman yangınına karadan müdahale sürerken, 1 helikopter ile takviye ekipler de bölgeye sevk edildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Gevrekler köyü bölgesindeki saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
KÖYLERİN TAHLİYESİ İÇİN ANONS YAPILDI
Ormanda çıkan yangına müdahale sürerken, alevlerin yaklaştığı çevredeki köylerin tahliye edilmesi için anons yapılıyor.
Yangına, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer ile çevre il ve ilçelerden de bölgeye sevk edilen 11 belediyenin itfaiye aracı, su tankeri ve 5 yer ekibi olmak üzere 220 personelle müdahale sürüyor.
İstanbul'dan istenen helikopterin ise, Beykoz’da çıkan yangın nedeniyle geri döndüğü ve alevlere şu an sadece karadan müdahale edildiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Artık yeni bir 'tarikatımız' var!
- Oğlu Bronny kalp krizi geçirdi
- 'O kollar kırılacak, yaklaştığı kesin...'
- Sıcak havalarda bu şekilde beslenin!
- THY uçağında intihar! Zorunlu iniş yapıldı
- Ali Erbaş’ın kızı da isyan etti
- Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber!
- Kılıçdaroğlu, vekillerle bir araya geldi
- 'Büyük konuşamam ama...'
- Tanju Özcan ihraç edildi!