Kütahya’da tefeci operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 08.05.2024 - 08:56

Güncelleme: 08.05.2024 - 08:58

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce H. K (38) isimli şüpheliye yönelik Kütahya merkezde 1 adres ve 1 araçta yapılan aramanın ardından şahıs gözaltına alındı.

Kütahya’da yılbaşından bu yana yakalanıp gözaltına alınan tefeci sayısı 24’e ulaştı.