Kütahya’da tefeci operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
Türkiye geneli mali suçlarla mücadele çerçevesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda Kütahya’da 1 kişi gözaltına alındı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce H. K (38) isimli şüpheliye yönelik Kütahya merkezde 1 adres ve 1 araçta yapılan aramanın ardından şahıs gözaltına alındı.
Kütahya’da yılbaşından bu yana yakalanıp gözaltına alınan tefeci sayısı 24’e ulaştı.
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