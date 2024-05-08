Kütahya’da tefeci operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Türkiye geneli mali suçlarla mücadele çerçevesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda Kütahya’da 1 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 08:56
Kütahya’da tefeci operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce H. K (38) isimli şüpheliye yönelik Kütahya merkezde 1 adres ve 1 araçta yapılan aramanın ardından şahıs gözaltına alındı.

Kütahya’da yılbaşından bu yana yakalanıp gözaltına alınan tefeci sayısı 24’e ulaştı.


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