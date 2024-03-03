Kütahya'da tüfek ve keserli kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 03.03.2024 - 12:22

Güncelleme: 03.03.2024 - 12:22

Olay, gece yarısı Parmakören Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, mahalledeki asker eğlencesi sonrası karşılaştı.

Çıkan kavgada Gökhan A. (43) Hakan Zengin'i tüfekle, Gökhan A.'nın babası Ramazan A. (63) ise Mustafa A.'yı (40) keserle yaraladı.

Yaralılar, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hakan Zengin yaşamını yitirdi.

Çalışma başlatan jandarma tarafından Gökhan A. ile babası Ramazan A. kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturma sürüyor.