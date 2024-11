“Kutlama değil- Anlaşılmak istiyorum” yarışması sonuçlandı

Yayınlanma: 27.11.2024 - 14:26

Güncelleme: 27.11.2024 - 15:34

Karabük Mor Safran Kültür Sanat Derneği tarafından ulusal olarak engellilere yönelik düzenlenen “Kutlama Değil-Anlaşılmak İstiyorum” konulu şiir ve resim yarışması sonuçlandı.

Engelli bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına destek sağlanması amacıyla Karabük Mor Safran Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen “Kutlama Değil-Anlaşılmak İstiyorum” konulu şiir yarışmasını kazananlar belli oldu.

Eleştirmen-yazar Mehmet Yaşar Bilen, Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Noyan, gazeteci, şair ve yazar İbrahim Tığ, yazar-şair Tuğba Turan, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ziya Çalışkan ve şair-yazar Döndü Açıkgöz’den oluşan seçici kurul, “Anla Beni Sevgiyle” adlı şiiriyle Hayri Sarı’yı birincilik ödülüne layık gördü. Yarışmada, “Beni Kalbimden Tanı” şiiriyle İbrahim Şaşma ikinci ve “Budak” adlı şiiriyle Buse Polat da üçüncü oldu.

Seçici Kurul ayrıca, Gülden Işık’ın “Engelsizce” ile Sedef Çetin’in “Işığını Kaybetme Sakın” şiirlerini de mansiyon ödülüne değer buldu.

Resim Yarışması dalında da Birinciliği, Karabük Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Liza Naderi kazandı. Resim dalı Seçici Kurulu, Öykü Çeğil ve Ayşe Aşcı’nın eserlerini de özel ödüle layık gördü.

Karabük Mor Safran Kültür Sanat Derneği Başkanı Döndü Açıkgöz, “Öncelikle bilinmelidir ki her birey, bir engelli adayıdır. Toplumsal hayatta engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına elimizden gelen her gayreti göstermemiz gerekiyor. Yaşamımızın her alanında empati yaparak hareket etmemiz, engelli vatandaşlarımızı daha iyi anlayabilmemiz adına oldukça önemli. Bizlerde engelli bireylerimizin, sesi, gözü ve kulağı olmak, onların anlaşılmalarına yönelik bir şiir yarışması düzenledik. Yarışmamıza katılanları kutluyor ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri 7 Aralık 2024 tarihinde Karabük/ Safranbolu’da düzenlenecek törenle verilecek. Dernek tarafından otizimli çocukları olan Leyla-Muharrem Aydemir çiftine de “Yılın Ailesi” ödülü verilecek.