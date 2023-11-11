Kuvvetli yağış hava trafiğini olumsuz etkiledi
İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atarken, yakıt kritiğine giren 8 uçak ise başka havalimanlarına yönlendirildi.
Meteorolojik uyarıların ardından etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı terminal ve çevresinde olumsuz bir durum yaşanmadı.
Ancak şiddetli rüzgar ve kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı.
Uzun süre tur attıktan sonra yakıt kritiğine giren 8 uçak ise başta Ankara olmak üzere başka havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.
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