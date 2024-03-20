Kuyumcu cinayeti sanığına 'iyi hal' indirimi ile müebbet hapis

Kayseri'de kuyumcu Fatih Nergis'i, dükkanında boğazından bıçaklayıp öldürdükten sonra bilezik çalan Onur Adıgüzel'in (23) tutuklu yargılandığı davada İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, cezai ehliyeti tam olduğuna dair görüş bildirilen sanık, yargılamada önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ardından 'iyi hal' indirimi uygulanıp cezası müebbet hapse düşürüldü.

DHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 17:49
Kuyumcu cinayeti sanığına 'iyi hal' indirimi ile müebbet hapis
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Melikgazi ilçesi Millet Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında; 11 Mart 2022'de saat 19.00 sıralarında, iş yerine giren Onur Adıgüzel, iddiaya göre, alışveriş bahanesiyle Fatih Nergis'ten bilezik istedi.

Bu sırada cebinden çıkardığı bıçakla Nergis'i boynundan yaralayan Adıgüzel, çaldığı bilezikle kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbarla iş yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Fatih Nergis'i, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Nergis, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen aynı yıl haziran ayında hayatını kaybetti.

450 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü seyredip tespit ettikleri Onur Adıgüzel'i saklandığı evde yakaladı. Çalınan bilezik ile olayda kullanılan bıçak da evdeki aramada bulundu.

Gözaltına alınan Adıgüzel, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

3 SUÇTAN CEZA İSTENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Sanık Onur Adıgüzel hakkında, 3 farklı suçtan dava açıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; Adıgüzel hakkında 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahla yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan da 3 aya kadar hapis cezası istendi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Onur Adıgüzel hazır bulundu.

Mahkeme başkanı İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen akıl sağlığı raporunun ulaştığını, sanık hakkında cezai ehliyetinin tam olduğuna dair görüş bildirildiğini söyledi. Sanık Adıgüzel, son sözünde, "Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Onur Adıgüzel'i, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından 'İyi hal' indirimiyle cezasını müebbet hapse düşürdü ve 'Silahla yağma' suçundan da 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına karar verdi.

Öte yandan sanığa '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan verilen 8 ay 10 gün hapis ile 820 TL ceza ise hükmün açıklanması geri bırakılıp ertelendi.


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