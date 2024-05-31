Kuyumcu hırsızı yakalandı: 44 suç kaydı varmış

Kocaeli’de kuyumcudan 47 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen kadın Düzce’de yakalandı. 44 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 22:30
Kuyumcu hırsızı yakalandı: 44 suç kaydı varmış
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Edinilen bilgiye göre, 11 Mayıs Cumartesi günü İzmit’teki bir kuyumcudan 47 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı. 

Polis ekipleri yaptıkları incelemede, olayı gerçekleştiren kişinin H.B. isimli kadın olduğunu belirledi. H.B., dün Düzce’de yapılan operasyonla yakalandı. 

44 suç kaydı olduğu ortaya çıkan H.B., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.


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