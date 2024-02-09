Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalandı!

Bismil ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalanan kadının üç kuyumcuyu 350 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

AA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:39
Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalandı!
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kuyumcuya giren L.K. (26) elindeki sahte altınları satmaya çalıştı. Altınların sahte olduğunu anlayan kuyumcu, kadını oyalayarak durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, L.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında ele geçirilen 5 sahte bilezik ve suç geliri olduğu değerlendirilen paraya el konuldu.

Kentte üç kuyumcunun 350 bin lira dolandırılması olayının şüphelisi olduğu belirlenen kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, L.K.'nin kuyumcuda sahte altın satmaya çalışması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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