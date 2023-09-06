Kuzenlerin 'jetski' gezisi ölümle sonuçlandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 kuzenin kullandığı jetskilerin çarpışması sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 09:28
Kuzenlerin 'jetski' gezisi ölümle sonuçlandı
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Boğaz Mevkiinde dün akşam saatlerinde; Manavgat Irmağı Sorgun Boğaz Mevkiinde Erdeniz T.(17) ve teyzesinin oğlu Emir Koşar’ın (16) kullandığı jetskiler çarpıştı.

KURTARILAMADI

Feci kazada Anadolu lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Emir Koşar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak getirildiği hastanede hayatını kaybetti.

Olayı duyup hastaneye gelen iki gencin yakınları fenalık geçirdi.

Kazaya karışan Erdeniz T. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözlem altına alındı.


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