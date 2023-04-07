KVKK ve RTÜK üyeleri belli oldu

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:47

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 09:47

TBMM'nde KVKK ve RTÜK'ün üyeleri belli oldu.

KVKK'da AKPa'ye düşen üyelik için Cennet Alas Şekerbay ve RTÜK'te CHP düşen üyelik için Tuncay Keser seçildi.