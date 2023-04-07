KVKK ve RTÜK üyeleri belli oldu

TBMM Genel Kurul'nda Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na üye seçimi yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:47
KVKK ve RTÜK üyeleri belli oldu
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TBMM'nde KVKK ve RTÜK'ün üyeleri belli oldu.

KVKK'da AKPa'ye düşen üyelik için Cennet Alas Şekerbay ve RTÜK'te CHP düşen üyelik için Tuncay Keser seçildi. 


RTÜK KVKK

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