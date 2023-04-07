KVKK ve RTÜK üyeleri belli oldu
TBMM Genel Kurul'nda Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na üye seçimi yapıldı.
TBMM'nde KVKK ve RTÜK'ün üyeleri belli oldu.
KVKK'da AKPa'ye düşen üyelik için Cennet Alas Şekerbay ve RTÜK'te CHP düşen üyelik için Tuncay Keser seçildi.
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