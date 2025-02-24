KYK yurdunda skandal: Zehirlenen öğrenci sayısı 88'e yükseldi!
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki kız yurdunda yedikleri yemekten dolayı zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran öğrencilerin sayısı 88’e yükseldi. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda dün meydana gelen olayda, yurtta barınan 50 öğrenci, yedikleri yemekten bir süre sonra kusma ve bulantı şikayetleriyle Hendek Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
ZEHİRLENEN ÖĞRENCİ SAYISI 88'E YÜKSELDİ
Gün içinde aynı şikayetlerle 38 öğrenci daha hastaneye başvuru yaptı.
BAŞKA ŞİKAYETLER DE VAR
Öte yandan ara ara bazı öğrencilerin de bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.
Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan toplam 88 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
Editör notu: Haberimiz yayımlandığı sırada Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: #sakarya #KYK yurdu #gıda zehirlenmesi
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