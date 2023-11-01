KYK yurdunun koridorlarında fareler geziyor! 'Esir kampında gibiyiz'
Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarında skandallar bitmiyor. Son olarak Kars'taki Serhat Kız Öğrenci Yurdu'nun koridorunda fare görüldü. Duruma isyan eden öğrenciler, "Esir kampında gibiyiz" dedi.
Kars'ta Serhat Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler yurtta yaşadıkları problemleri anlatarak, yemeklerden çıkan böceklere, doyurucu olmayan öğünlere ve yurdu basan farelere dikkat çekti.
Sol Haber'de yer alan görüntülerde, yurt koridorunda bir kedinin, yakaladığı fare ile oynadığı görüldü.
Yaşadığı yurdu bir tür esir kampına benzeten Ayşe isimli öğrenci, isyanını şu sözlerle anlattı:
"Burası esir kampından farksız. Yemeklerden böcek çıkıyor, yurtta fareler cirit atıyor. İlk başta ben de anlamamıştım. Yurtta kediler de var zaten. Ama lütfen aklınıza hayvan sevgisi, kedi besleme gibi örnekler gelmesin. Ortalık pislik içinde ve kediler buralarda karnını doyuruyor içeriyi pisletiyorlar. Fareyi de ilk o zaman fark ettim. Kedi koridorda fareyle oynuyordu. Böyle şeylerin içinde yaşıyoruz şu an. Bu canlılar buraya her yer pislik olduğu için çabucak geliyor. İlaçlama yok, temizlik yetersiz, tuvaletlerde bazen sabun bile olmuyor."
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