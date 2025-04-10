Lastiği patlayan araç fıstık bahçesine uçtu: Ölü ve yaralılar var!
Gaziantep'in Nizip ilçesinde lastiği patladıktan sonra savrularak fıstık bahçesine uçan otomobilde bulunan 19 yaşındaki Hatice Bakır hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Nizip-Birecik karayolu bölge trafik yakınlarında iddiaya göre, plakası öğrenilemeyen Cuma Ö. idaresindeki otomobil, arka sağ lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.
Kontrolü kaybolan otomobil, taklalar atıp bir süre savrulduktan sonra yol kenarındaki Antep fıstığı bahçesine uçarak durabildi. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Havva Ö., Cuma Ö. ve Hatice Bakır (19), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hatice Bakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bakır'ın cenazesi morga kaldırılırken, kaza ile ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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