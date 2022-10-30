Latif Şimşek canlı yayında fenalaştı

Tv100'de yayımlanan Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programında fenalaşan Latif Şimşek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şimşek'in durumunun iyi olduğu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2022 Pazar, 21:43
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Gazeteci Latif Şimşek, önceki akşam katıldığı tv100'de yayımlanan Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programında canlı yayın sırasında fenalaştı.

İlk yerli otomobil TOGG'un banttan indirilmesi konuşulurken yayına Ankara'dan bağlanan Şimşek'in tansiyon yüksekliğiyle ilgili bir sorun yaşadığını, ambulansla hastaneye kaldırıldığını bildirildi.

Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.


Latif Şimşek Canlı yayın

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