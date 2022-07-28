Levrek Risotto malzemeleri nelerdir? Levrek Risotto nasıl yapılır? Levrek Risotto tarifi...
İtalyan mutfağının bir tür spesifik yemeklerinden olan Risotto, bir tür pirinç pilavıdır. Sunumu, içerdiği yüksek besin değeriyle ve eşsiz lezzetiyle Levrek Risotto, akşam yemeklerinde farklılık arayanlar içim mükemmel bir seçenek. Levrek Risotto malzemeleri nelerdir? Levrek Risotto nasıl yapılır? Levrek Risotto tarifi...
Türkiye'de yardımcı yemek olarak tüketilan pilavın, farklı bir verisonu olan Risotto; et, tavuk ya da sebze suyuyla pişirilir. Risottonun birçok farklı tarifi var ancak şu anda vereceğimiz tarif oldukça doyurucu, lezzetli ve pratik. İşte levrek ile pirincin buluştuğu muhteşem yemeğin tarifi ve püf noktaları: Levrek Risotto...
LEVREK RİSOTTO MALZEMELERİ
- 200 gram levrek fileto
- 100 gram risotto pirinci
- 1 tane sarı biber
- 1 tane kırmızı biber
- 4 adet arpacık soğan
- 1 çorba kaşığı konserve bezelye
- 1 çay kaşığı biberiye
- 2 çorba kaşığı sıvı yağ
- 1 çay bardağı sıcak sebze suyu
- 4 çorba kaşığı domates sosu
- 2-3 çorba kaşığı krema
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- 3 çorba kaşığı parmesan peyniri
- Tuz
LEVREK RİSOTTO NASIL YAPILIR?
- Balık filetoyu iri parçalar halinde doğrayın.
- Sebzeleri ince bir şekilde doğrayın.
- Kıyılmış sarı, kırmızı biber, arpacık soğan, bezelye ile biberiyeyi sıvı yağda soteleyin.
- Sebze suyunu ekleyin ve karıştırın.
- Domates sos ve kremayı ekleyip, kaynamasını bekleyin.
- Tuzunu ekleyin.
- Risotto pirincini ve balığı ilave edip karıştırdıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
- Tereyağı ile parmesan peynirini ekleyip, bir kez alt-üst karıştırdıktan sonra sıcak servis yapın.
LEVREKLİ RİSOTTO PÜF NOKTALARI
- Risotto için gerekli olan özel pirinç vakumlu paketlerde satılır ve açılmadığı sürece yaklaşık iki sene tazeliğini korur. Açtığın paketi ise hava almayacak şekilde muhafaza edebilir, serin bir yerde saklayabilirsin.
- Risotto için kullanacağın pirinci asla yıkama çünkü içindeki nişasta sana lazım.
- Risotto yaparken pirinç taneleri şeffaflaşana dek kavurulmalı, pirinçler suyunu çektikçe tekrar et.
- İçindeki nişastayı rahatça salıp, kremamsı bir dokuya kavuşması için, her bir tanenin iyice yağa bulandığından emin ol ve risotton için kullanacağın yağ miktarında pinti davranma.
- 18 dakikadan fazla pişirmemeye ve sürekli aynı yönde karıştırmaya ise çok dikkat et.
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