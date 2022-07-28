Levrek Risotto malzemeleri nelerdir? Levrek Risotto nasıl yapılır? Levrek Risotto tarifi...

28 Temmuz 2022 Perşembe, 16:36

Türkiye'de yardımcı yemek olarak tüketilan pilavın, farklı bir verisonu olan Risotto; et, tavuk ya da sebze suyuyla pişirilir. Risottonun birçok farklı tarifi var ancak şu anda vereceğimiz tarif oldukça doyurucu, lezzetli ve pratik. İşte levrek ile pirincin buluştuğu muhteşem yemeğin tarifi ve püf noktaları: Levrek Risotto...



LEVREK RİSOTTO MALZEMELERİ



200 gram levrek fileto

100 gram risotto pirinci

1 tane sarı biber

1 tane kırmızı biber

4 adet arpacık soğan

1 çorba kaşığı konserve bezelye

1 çay kaşığı biberiye

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı sıcak sebze suyu

4 çorba kaşığı domates sosu

2-3 çorba kaşığı krema

1 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı parmesan peyniri

Tuz

LEVREK RİSOTTO NASIL YAPILIR?



Balık filetoyu iri parçalar halinde doğrayın.

Sebzeleri ince bir şekilde doğrayın.

Kıyılmış sarı, kırmızı biber, arpacık soğan, bezelye ile biberiyeyi sıvı yağda soteleyin.

Sebze suyunu ekleyin ve karıştırın.

Domates sos ve kremayı ekleyip, kaynamasını bekleyin.

Tuzunu ekleyin.

Risotto pirincini ve balığı ilave edip karıştırdıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Tereyağı ile parmesan peynirini ekleyip, bir kez alt-üst karıştırdıktan sonra sıcak servis yapın.



LEVREKLİ RİSOTTO PÜF NOKTALARI