Cumhuriyet Gazetesi Logo
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı!

LGS 1. nakil sonuçları açıklandı!

8.08.2025 10:28:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında 4 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 8-12 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar ise 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

İlgili Konular: #lgs #tercih #yerleştirme #nakil

İlgili Haberler

LGS ek tercihler başladı mı? LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak? 2025 LGS boş kontenjanlar nasıl öğrenilir?
LGS ek tercihler başladı mı? LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak? 2025 LGS boş kontenjanlar nasıl öğrenilir? LGS tercih sonuçlarının açıklanması ardından gözler ek tercih tarihlerine çevrildi. Takvim doğrultusunda, yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edildi. Peki, LGS ek tercihler başladı mı? LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak? 2025 LGS boş kontenjanlar nasıl öğrenilir?
LGS tercihleri açıklandı mı? 2025 LGS tercihleri ne zaman açıklanacak?
LGS tercihleri açıklandı mı? 2025 LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS'nin sonuçlarına göre lise tercihi yapan öğrencilerin gözü gelecek açıklamada. Peki, LGS tercihleri açıklandı mı? 2025 LGS tercihleri ne zaman açıklanacak?
LGS 1. nakil başvuru sonuçları açıklandı mı? 2025 LGS 1. nakil başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
LGS 1. nakil başvuru sonuçları açıklandı mı? 2025 LGS 1. nakil başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? LGS 2025 1. nakil başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Tercih yapan öğrenci ve veliler süreci yakından takip ediyor. Peki, LGS 1. nakil başvuru sonuçları açıklandı mı? 2025 LGS 1. nakil başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?