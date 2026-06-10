Cumhuriyet Gazetesi Logo
LGS beslenme paketi nedir? LGS beslenme paketinde neler var?

LGS beslenme paketi nedir? LGS beslenme paketinde neler var?

10.06.2026 14:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
LGS beslenme paketi nedir? LGS beslenme paketinde neler var?

LGS sınavı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de ilk kez uygulanacak olan LGS beslenme paketi oldu. Peki, LGS beslenme paketi nedir? LGS beslenme paketinde neler var?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlıkları nedeniyle eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü öğretmen ve öğrencilerin idari izinli sayılacağını açıkladı. LGS'de bir ilk de yaşanacak. Sınavda bu yıl ilk kez veli onayına bağlı olarak beslenme paketi dağıtılacak. Peki, LGS beslenme paketi nedir? LGS beslenme paketinde neler var?

LGS BESLENME PAKETİ NEDİR?

LGS beslenme paketi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılında ilk kez uygulanacak bir destek uygulamasıdır. Paket, sınava katılan öğrencilerin iki oturum arasında beslenme ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrencilerin sınav sürecinde enerji kaybı yaşamaması, motivasyonlarını koruyabilmesi ve sınav kaygısının azaltılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Bu uygulama kapsamında velilerin onay verdiği öğrenciler için sınav günü özel olarak hazırlanan beslenme paketleri dağıtılacaktır.

LGS BESLENME PAKETİ ÜCRETLİ Mİ?

Hayır. LGS beslenme paketi öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeden dağıtılacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen uygulama kapsamında, velilerin başvuru sırasında talepte bulunması yeterli oldu. Paketler sınava katılacak öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılacak.

LGS BESLENME PAKETİNDE NELER VAR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre LGS beslenme paketi öğrencilerin sınav arasında ihtiyaç duyabileceği temel besinlerden oluşuyor.

2026 LGS Beslenme Paketi İçeriği

  • Kuru meyveli yulaf bar
  • Ceviz
  • Kuru üzüm
  • Su

Hazırlanan içerik, öğrencilerin sınav arasında hem enerji kazanmasına hem de ikinci oturuma daha dinç şekilde girmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

LGS BESLENME PAKETİ NE ZAMAN VERİLECEK?

LGS beslenme paketi, sınavın sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde öğrencilere dağıtılacak.

İlgili Konular: #lgs #beslenme #MEB

İlgili Haberler

2026 LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? LGS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? LGS ne zaman?
2026 LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? LGS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? LGS ne zaman? Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek 2026 LGS için geri sayım başladı. Peki, 2026 LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? LGS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? LGS ne zaman?
LGS adaylarına hayati uyarı: Sınav sabahı yapılacak bu hata dikkati sıfırlıyor!
LGS adaylarına hayati uyarı: Sınav sabahı yapılacak bu hata dikkati sıfırlıyor! Milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi, uzmanlardan kritik beslenme uyarıları geldi. SBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevra Koç, sınav sabahı yapılacak dengeli bir kahvaltının dikkat ve odaklanma üzerindeki doğrudan etkilerini açıklayarak, aileleri enerji içecekleri ve ani diyet değişiklikleri gibi gizli tehlikelere karşı uyardı.
2026 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
2026 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? Açık Öğretim Lisesi’nde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, 3. dönem sınav takvimine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki, 2026 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?