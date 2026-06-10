Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlıkları nedeniyle eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü öğretmen ve öğrencilerin idari izinli sayılacağını açıkladı. LGS'de bir ilk de yaşanacak. Sınavda bu yıl ilk kez veli onayına bağlı olarak beslenme paketi dağıtılacak. Peki, LGS beslenme paketi nedir? LGS beslenme paketinde neler var?

LGS BESLENME PAKETİ NEDİR?

LGS beslenme paketi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılında ilk kez uygulanacak bir destek uygulamasıdır. Paket, sınava katılan öğrencilerin iki oturum arasında beslenme ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrencilerin sınav sürecinde enerji kaybı yaşamaması, motivasyonlarını koruyabilmesi ve sınav kaygısının azaltılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Bu uygulama kapsamında velilerin onay verdiği öğrenciler için sınav günü özel olarak hazırlanan beslenme paketleri dağıtılacaktır.

LGS BESLENME PAKETİ ÜCRETLİ Mİ?

Hayır. LGS beslenme paketi öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeden dağıtılacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen uygulama kapsamında, velilerin başvuru sırasında talepte bulunması yeterli oldu. Paketler sınava katılacak öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılacak.

LGS BESLENME PAKETİNDE NELER VAR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre LGS beslenme paketi öğrencilerin sınav arasında ihtiyaç duyabileceği temel besinlerden oluşuyor.

2026 LGS Beslenme Paketi İçeriği

Kuru meyveli yulaf bar

Ceviz

Kuru üzüm

Su

Hazırlanan içerik, öğrencilerin sınav arasında hem enerji kazanmasına hem de ikinci oturuma daha dinç şekilde girmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

LGS BESLENME PAKETİ NE ZAMAN VERİLECEK?

LGS beslenme paketi, sınavın sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde öğrencilere dağıtılacak.