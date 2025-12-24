Cumhuriyet Gazetesi Logo
Libya heyetini taşıyan jet düştü: Başsavcılıktan paylaşımlara ilişkin soruşturma kararı!

24.12.2025 14:00:00
AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Libya askeri heyetini taşıdığı esnada düşen uçağa ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan ve Libya Heyetini taşıyan uçağın Ankara'nın Haymana ilçesi civarında düşmesine ilişkin sosyal medyada gerçeğe aykırı bilgi ve veri paylaşımı yapılmasının tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlattı.

Soruşturma, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yürütülüyor.

NE OLMUŞTU?

Libya Genelkurmay Başkanı, Türk mevkidaşı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak geldiği Ankara’da resmi törenle karşılanmış ve görüşmeler gerçekleştirmişti.

Ziyaretin ardından saat 20.17 sıralarında Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan Falcon 50 tipi uçak, kısa süre sonra teknik bir arıza bildirmişti. Hava kontrol merkezine elektrik arızası nedeniyle "acil durum" anonsu yapan mürettebat, geri dönüş izni almıştı.

Ancak saat 20.36 sıralarında uçakla olan tüm irtibat kesilmiş ve radar görüntüsü kaybolmuştu. Uçağın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde düştüğü ve uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

