Ataşehir'de yumruklu yol kavgası! Anbean kameraya yansıdı...
İstanbul, Ataşehir’de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma yumruklu kavga dönüştü.Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışırken, o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Küçükbakkalköy Mahallesi’nde, 15 Mart Cuma günü iddiaya göre iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü, araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı.Yumruklu kavgayı gören vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.
KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Trafikteki kavgaya diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Kavga sonrası sürücüler araçlarına binerek olay yerinden ayrılırken, yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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