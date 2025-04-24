Lisede hareketli anlar: 16 yaşındaki iki çocuk öğretmeni darbetti!

Samsun'un İlkadım ilçesinde okula izinsiz girdikleri öne sürülen 2 kişi, kendilerini dışarı çıkarmak isteyen öğretmen Umut Deniz Mert’i darbetti. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Lisede hareketli anlar: 16 yaşındaki iki çocuk öğretmeni darbetti!
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DHA
Yayınlanma: 24.04.2025 - 17:39

Olay, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

Öğrenciler, M.C. (16) ve A.E.’nin (16) okulun öğrencisi olmadıklarını fark edip, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert’e söyledi.

Öğretmen ile dışarıya çıkmalarını istediği bu kişiler arasında tartışma çıktı. M.C. ve A.E., öğretmeni darbettikten sonra okuldan kaçtı. M.C.’nin elinde bıçak olduğu da ileri sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğretmen, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Öte yandan, daha önce bu okulda eğitim gören M.C.’nin 1 yılın sonunda bıraktığı, 5 ay önce ise aynı okulda 1 kişiyi bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #Samsun #Lise

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