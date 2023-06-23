Lojistiğini yönetemeyen ülkeler dış ticaretini yönetmekte çok zorlanacaklar

Yayınlanma: 23.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.06.2023 - 04:06

Hizmet sektörleri ihracatı 90 milyar doları aştı. Geçen yıl hizmet sektörü alanında yapılan ihracatın 20 milyar dolardan fazlasını yük taşımacılığı hizmet ihracatı yaptı. Bu yıl yük taşımacılığı alanındaki ihracatın 30 milyar doları bulması bekleniyor.

Türkiye’nin değer bazında dış ticaret taşımalarının taşıma türlerine göre dağılımlarına bakıldığında denizyolu taşımacılığı ilk sırada yer alıyor. Yılın ilk 4 ayında Türkiye’nin ihracatının yüzde 57’si deniz yoluyla gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-nisan döneminde Türkiye’nin ihracatı 80 milyar 869 milyon dolara ulaştı. Gemilerin taşıdığı ihracatın değeri 45 milyar 735 milyon 344 bin dolar oldu. Geçen yıl bu rakam 50.3 milyar dolar şeklindeydi. İlk 4 ayda kara yoluyla yapılan ihracat 27 milyar 65 milyon 135 bin dolar oldu. Bu taşıma şeklinin toplamdan aldığı pay ise yüzde 33.5 oldu. Söz konusu dönemde Türkiye’nin 124 milyar 313 milyon dolarlık ithalatında da büyük payı 63 milyar 722 milyon dolarla deniz yolu aldı. Onu 22.8 milyar dolarla karayolu, 19.1 milyar dolarla havayolu, 746.5 milyon dolarla demiryolu takip etti. Diğer taşıma şekilleri ise 18 milyar dolara yaklaştı.

(Ayşem Ulusoy)

BASAMAK ATLADI

Dünya Bankası’nın yayımladığı Lojistik Performans Endeksi (LPI) raporuna göre, Türkiye 2018 yılında 47’nci sıradayken 2023’te 38’nci sıraya yükseldi. Ülkelerin puanları; gümrük, altyapı, hizmet kalitesi, zamanında teslimat, uluslararası sevkıyat, takip ve izlenme gibi altı başlıkta puanlanıyor.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Ayşem Ulusoy, bu yükselişin Türkiye’de sunulan uluslararası lojistik hizmetlerin kalitesinde ve rekabetçiliğinde iyileşme olarak yorumlanabileceğini söyledi. 15 trilyon TL olarak gerçekleşen 2022 gayri safi yurtiçi hasıladaki payının yüzde 12 olduğunu ve yüzde 12’lik payın yarısı dış ticaret firmaları tarafından, diğer yarısının ise doğrudan lojistik hizmet üreten firmalar tarafından gerçekleştirildiğini belirten Başkan Ulusoy, 2022 verileri göz önünde bulundurulduğunda lojistik hizmet üreten firmaların gayri safi yurtiçi hasılaya katkısının 1 trilyon TL’ye yaklaştığını ve bu veriler ışığında muazzam büyüklükte bir sektörden bahsedildiğinin altını çizdi.

YENİ YAPI KURULMALI

Yeni yüzyılda yeni bir lojistik yapının planlanması gerektiğini anlatan Ulusoy, UTİKAD olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Türkiye’nin, lojistik sektöründe aldığı aksiyonlarla transit taşımacılık merkezi olmayı hedeflemesi gerektiğine işaret eden Ulusoy, “Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının etkisi ile canlanan Orta Koridor, Türkiye’nin bu noktada önemini daha da artırdı. Orta koridor üzerinde gümrük geçişlerinin dijitalleşmesi ve transit geçişin liberalleştirilmesi bu rotada transit sürenin azaltılmasına katkı sağlayacak önemli bir unsur olacak” dedi.