Lokantada ilginç anlar: Otomobiliyle gelip çiçeği çaldı!

Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobille gelen bir kadın, lokantaya ait çiçeği çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken iş yeri sahibi ise şaştı kaldı.

Lokantada ilginç anlar: Otomobiliyle gelip çiçeği çaldı!
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İHA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 15:54

Olay, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ndeki bir lokantanın önünde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Cemil Peker’e ait işyerinin önünde bulunan saksıdaki çiçek, gece otomobille gelen bir kadın tarafından çalındı.

Sabah işyerine gelen Peker, 20 yıldır kendilerinde olan ve aşk merdiveni olarak bilinen çiçeğin olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Peker, çiçeğin çalındığını görünce şok yaşadı.

Yaşananları anlatan Cemil Peker, "Çiçeğimiz burada duruyordu, bir sürü çiçekçi istemesine rağmen vermedik. Aşk merdiveni olarak biliniyor. Kadın, annesi ekmiş, babası sulamış gibi gece gelip arabasına koyup götürüyor. Bu çiçek 20 yıldır bizde, annemden getirdim. 8-9 senedir dükkanımın önündeydi. Şok olduk, çiçek çalınır mı? İsteseydi verirdik. Getirirse getirir, girmezse de kendi vicdanıyla hesaplaşsın. Ben ondan şikayetçi değilim" dedi.

Öte yandan, çiçeğin çalınma anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracı ile lokantanın önüne gelen bir kadının, işyerinin önündeki çiçeği aracına koyarak ayrıldığı anlar yer aldı.


Etiketler: #Mersin #çiçek

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