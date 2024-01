LÖSEV Ergene Nehri'nden seslendi: Kanser olmak istemiyoruz

Yayınlanma: 13.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 13.01.2024 - 03:00

Ergene Nehri yıllardır fabrikalar, kimyasal ve evsel atıklar nedeniyle kirlilik yaşıyor. Geçen aylarda dördüncü derece kirlilik seviyesine çıkan nehir aynı zamanda çevredeki yaşamı da tehdit ediyor. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, (LÖSEV) farkındalık olmak adına dün Tekirdağ’daki Sağlık Mahallesi’nde toplandı. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok ilden bölgeye gelen hasta yakınları ve gönüllüler, “Nehir değil, zehir” sloganları attı.

HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Burada yapılan basın açıklamasında, “Ergene havzası yıllardır ağır metal, kimyasal ve bireysel atık kirliliğiyle mücadele ediyor. Daha fazla geç kalmadan derhal bir araya gelmeli ve önlem almalıyız. Buraya ilk gelişimiz ama son olmayacak” denildi.

Nehirdeki balıktan, tarlada yetişen pirinçten insanların kanser olduğunun belirtildiği açıklamada, “Suyumuzdan soframıza gelen bu zehire dur demek için mücadele etme zamanı. Kanser olmak ve ölmek istemiyoruz. Ergene her geçen gün daha da ip gibi akmaya devam ediyor. Ayrıca biliyoruz ki ağır metal kirliği mesane, prostat ve böbrek kanserine neden oluyor. Hava ise akciğer başta olmak üzere birçok kansere neden oluyor. Ülkemizde her yıl 250 binin üzerinde kişiye kanser teşhisi konuyor. Kanserin önlenebilen bir hastalık olduğunun altını çiziyoruz. Ama biz her gün kanser oluyor, her gün ölüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

LÖSEV yetkililere şu soruları yöneltti: