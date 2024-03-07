LÖSEV'den 'Lösante Hastanesi'ne 'tam ruhsat verilsin' talebi: 'Pes etmeyeceğiz'

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) üyeleri, Ankara'daki Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ne 'tam ruhsat verilmesi' talebiyle basın açıklaması yaptı.

DHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 15:11
LÖSEV'den 'Lösante Hastanesi'ne 'tam ruhsat verilsin' talebi: 'Pes etmeyeceğiz'
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LÖSEV öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 500 kişi, yarım kapasiteyle çalışan Lösante Hastanesi'ne tam ruhsat verilmesini istedi.

Grup adına açıklama yapan lösemili çocuk annesi Gurbet Karayel, hastanenin 400 yatak kapasitesinden sadece 200'üne kullanım izni verildiğini belirterek, "200 yatak boş duruyor. Milli servet çürümeye terk ediliyor. Çocuğu Lösante'de tedavi görmüş bir anne olarak soruyorum; sizler daha fazla hastamızın parasız ve yüzde 100 tedavi edilmesinden rahatsız mısınız? LÖSEV aileleri olarak daha fazla lösemili çocuğu iyileştirmek, kanser aşısını bulmak ve Türk insanına, hasta çocuklara faydalı olmak ve parasız hayat vermek isteyen bu kuruluşa neden engel olunduğunu anlayamıyoruz" dedi.

"PES ETMEYECEĞİZ"

Çocuğu Lösante'de tedavi gören Erkan Yağlıpınar da "Lösante'ye yatak yok, Lösante'ye doktor kadrosu yok. Kendi özel hastanelerine binlerce yatak ve doktor kadrosu var. LÖSEV aileleri olarak bugüne kadar sabırla bekledik. Bizim yüreğimiz yanıyor, çocuklarımız ölüyor. Bu çocuklar, sizin de çocuğunuz olabilirdi. Türk halkının bağışları ile tuğla tuğla inşa edilen Lösante Hastanemize artık engel olmayın. Tüm çocuklarımız iyileşsin, çocuklarımız lösemi ve kanserden ölmesin. Lösante bizimdir, hepimizin hastanesidir. Lösante'mize tam ruhsat verilene kadar sahip çıkacak ve pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


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