Uçağın motoru alev aldı: Acil iniş yaptı

Rusya’nın Novosibirsk Uluslararası Havalimanı’ndan Moskova’ya gitmek üzere 176 yolcusuyla yerel saatle 07.00’de havalanan S7 Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra bir motoru alev aldı.

Pilot, kalkış yaptığı havalimanına acil iniş yaptı.

Olayda yaralanan olmazken, yolcular farklı bir uçakla Moskova’ya gönderildi. Motoru alev alan uçak ise hangara çekildi.

S7 Airlines 737 makes emergency landing in Novosibirsk after an engine surge in both engines. The aircraft landed safely approximately 10 minutes later. pic.twitter.com/RbALHQpnOJ