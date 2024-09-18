Lübnan'da çağrı cihazları patlatıldı: 8 yaşındaki çocuk da öldü!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 00:54

Güncelleme: 18.09.2024 - 00:55

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde çoğunlukla Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması nedeniyle 9 kişi öldü, 200'ü ağır 2 bin 800 kişi yaralandı.

Çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 8 yaşındaki Lübnanlı bir çocuk da hayatını kaybetti. Sosyal medyada aktivistlerin yaptığı paylaşımlarda ölen çocuğun isminin Fatıma Cafer Abdullah olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Fatıma ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinde yer alan Sareen kasabasında ailesinin evinde bulunduğu sırada patlama meydana geldi.

Lübnanlı bazı sosyal medya kullanıcıları, patlamalarda çok sayıda sivilin de zarar gördüğüne dikkati çekerken, çağrı cihazı kullanan bazı doktorların kurbanlar arasında yer aldığı, 8 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği, cihazların infilak ettiği yerlerin bir bölümünün kalabalık sivil mekanlar olduğu yorumunda bulundu.