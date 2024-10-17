Lübnan’dan tahliye edilenler İstanbul’a getirildi

Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Lübnan’dan ayrılmak isteyen 169 Türk vatandaşı charter uçuşu ile Beyrut’tan Türkiye’ye getirildi.

Lübnan’dan tahliye edilenler İstanbul’a getirildi
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İHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 16:17

İsrail’in Lübnan’ı bombalamasının ardından bu ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

Ayarlanan charter uçuşu ile bugün 169 Türk vatandaşı yurda getirildi. Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan gelen özel uçak önce Çukurova Havalimanı’na indi. Burada 110 yolcuyu indiren uçak daha sonra 59 yolcusuyla birlikte İstanbul Havalimanı’na geldi.

Lübnan’dan gelen Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı. Lübnan’da yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir Türk vatandaşı, “Takip ediyorsunuzdur televizyonlardan da biz de içerde bulunduk bu noktada. Devlet memuru olarak görev yapıyordum” ifadelerini kullandı.

Lübnan’da yaşamanın zor olduğunu söyleyen bir yolcu ise "Lübnan’da yaşamak çok zor. İstanbul’a geldim. İstanbul’da Başakşehir’de oturuyorum” dedi.


Etiketler: #Lübnan #Tahliye

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