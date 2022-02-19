Lugansk'tan açıklama: Kontroller sıkılaştırıldı

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, bölgede gerilimin artması nedeniyle Rusya ile olan geçiş noktalarında kontrollerin sıkılaştırıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2022 Cumartesi, 03:33
Lugansk'tan açıklama: Kontroller sıkılaştırıldı
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Lugansk Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, “Otomobillerin geçiş yaptığı noktalarda kontroller sıkılaştırıldı” denildi.

Daha önce, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Donbass'ta gerilimin tırmanması nedeniyle Donetsk sakinlerini Rusya'ya tahliye etmeye başladıklarını açıklamıştı.

Puşilin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in yakında orduya Donbass'a saldırı başlatma emri vereceğini ileri sürmüştü.

Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik ise, bölge sakinlerine en kısa sürede Rusya'ya gitme çağrısı yapmıştı.



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