Lüks araç içinde verdiği poz ile gündeme gelen Korkmaz Karaca kimdir?

04 Haziran 2022 Cumartesi, 12:20

Sosyal medya paylaşımı ile gündem olan Korkmaz Karaca kimdir? Korkmaz Karaca'nın hangi paylaşımı eleştirilere neden oldu? Korkmaz Karaca kaç yaşında, nereli?

1978 yılında İstanbul'da doğan Korkmaz Karaca babası Ardahanlı annesi ise Rumeli Mübadilidir. Korkaz Karaca Uludağ Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi mezunudur.

“Indagro Group”’un Türkiye Temsilciliğini yaptı.

Çalık Holding, DAP Holding, Doğan Holding, Acarlar İnşaat, Sütaş A.Ş., Tahincioğlu Gayrimenkul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere birçok özel sektör ve kamu şirketine danışmanlık hizmeti verdi. 2010-2017 yılları arasında Deniz Baykal’ın Danışmanlığı görevinde bulundu.

Türkiye Başkanlık sistemi ile birlikte hayata geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Ekonomi Politikaları Kurulu'na 8 Ekim 2018 tarihli kararla Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak atandı. 23 Mart 2021 tarihinde yapılan AKP Büyük Kongresinde MKYK üyesi olarak seçildi. 19 Nisan 2021 tarihinde, AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Merve Karaca ile evli olan Korkmaz Karaca, İpek Karaca isimli bir kız çocuğuna sahiptir.

KORKMAZ KARACA'NIN HANGİ PAYLAŞIMI ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU?

Sedat Peker videolarında da ismi geçen Korkmaz Karaca'nın cuma kutlaması sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Korkmaz Karaca'nın lüks araç içinde çekilen fotoğrafını şu sözler ile paylaştı: “Herkesin cuması mübarek olsun. İstikamet Kızılcahamam AK Parti Genel Merkez 30. İstişare Kampı. 3 boyunca Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve parti yönetimimiz ile bir arada olacağız. Allah hayırlı kararlar almayı nasip etsin”

Korkmaz Karaca, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.