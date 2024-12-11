Lüks rezidansta 'alacak' kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Trabzon'da bir rezidansın 6'ncı katındaki dairede alacak nedeniyle çıkan kavgada Bilal S. (28) tarafından tabancayla vurulan Ertuğrul Bakkaloğlu (33), hayatını kaybetti. Olay sonrası polisi arayıp ihbarda bulunan Bilal S., gözaltına alındı.

Lüks rezidansta 'alacak' kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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DHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 16:20

Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'ndeki lüks bir rezidansta Bilal S.'ye ait 6’ncı kattaki dairede aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Ertuğrul Bakkaloğlu ve Bilal S. saat 14.00 sıralarında tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Bilal S., tabancayla Bakkaloğlu'nu göğsünden vurdu. Şüpheli Bilal S., polisi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Bakkaloğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcılık ve olay yeri incelemesi sonrası Ertuğrul Bakkaloğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bilal S., gözaltına alındı.

Şüphelinin Emniyet'teki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Rezidans

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